Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Светлана
    Проплатили ОПГ, так называемые диаспоры, 100 %Диаспоры - это др...
  • ruslava Митькина
    Подобных депутатов немедленно под суд за измену! Им-то что, у них у всех дети и виллы за бугром, им на Родину насрать...Диаспоры - это др...
  • Serik Bekov
    Озлобленный кретин. Псевдопатриот хренов. Думал оскорбил? Так набери полный рот дерьма и плюнь в меня )))Узбекские братушки

Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве

Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве

Свой "маленький Гитлер" ближе к сердцу Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве Решение об отмене парада 9 мая в связи с «экономией» совершенно неудивительно.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Отменой Парада Победы среднеазиаты  ПОКАЗАЛИ СВОЮ ПРОДАЖНУЮ СУТЬ!!
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16 час.
ЛО
Лара Овсянникова
Россия все возится с бывшими республиками, помогает, цены для них дешёвые. Не в коня корм! Все забыли! Ведь сами просили кто царя- батюшку, кто Ленина и Сталина. Взяли под крыло нищих, сирых, голодных. Жить нормально научили, школы, заводы построили.А теперь мы оккупанты! Тьфу на вас , неблагодарные! Чуть-что, помоги, Россия-матушка! А сами за 10 долларов все продались америкашкам!
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15 час.

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