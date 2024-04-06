Об отмене парада 9 мая в Казахстане и культах коллаборационистов на постсоветском пространстве

ЛО

Лара Овсянникова

Россия все возится с бывшими республиками, помогает, цены для них дешёвые. Не в коня корм! Все забыли! Ведь сами просили кто царя- батюшку, кто Ленина и Сталина. Взяли под крыло нищих, сирых, голодных. Жить нормально научили, школы, заводы построили.А теперь мы оккупанты! Тьфу на вас , неблагодарные! Чуть-что, помоги, Россия-матушка! А сами за 10 долларов все продались америкашкам!