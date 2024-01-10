«Есть женщины, которых не носят на руках». Как живет Людмила Путина после развода с президентом

Вряд ли простая девочка из Калининграда могла представить, что однажды станет первой леди. Еще меньше граждане России ожидали, что брак Людмилы и Владимира Путиных распадется после 30 лет совместной жизни, однако это все же случилось.
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