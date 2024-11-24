Клава Кока раскрыла причину расставания с Александром Повериным. Об этом стало известно из соцсетей. Певица Клава Кока в конце октября сообщила, что перестала встречаться с победителем проекта «Сердце Клавы» Александром Повериным.
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