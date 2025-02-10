Собаки-сапёры отправятся из Новосибирска в зону СВО

Специально обученные кинологами овчарки, хозяйственный УАЗ, бронежилеты, шлемы, сибирское сало, определитель дронов и блиндажные печи — вот далеко не полный список того, что отправляет бойцам «Союз отцов и семей Новосибирской области» в составе груза юбилейной 40-й фуры.