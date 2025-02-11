Перевод: "Кое-кто увидел, как я ударил вашу машину. Так что я пишу эту записку, чтобы это выглядело так, будто я оставляю вам свои контакты.
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Перевод: "Кое-кто увидел, как я ударил вашу машину. Так что я пишу эту записку, чтобы это выглядело так, будто я оставляю вам свои контакты.
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