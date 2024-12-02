Заморозка по текущей линии соприкосновения не устраивает Москву. Государственное образование "Украина" по своей природе представляет и всегда будет представлять угрозу безопасности России

▪️Экспорт российских энергоресурсов будет обложен специальным налогом, который пойдет на восстановление Украины. ▪️Украину не обяжут отказываться от потерянных территорий, но обяжут добиваться их возвращения только дипломатическим путем. ЭТО ПОРАЖЕНИЕ. ЗА ЧТО НАШИ ПАРНИ КРОВЬ ПРОЛИВАЛИ.

владимир бандышевский

Такое ощущение,что Путин их троллит уже второй год и тон такой благодушный,конечно мы не отказываемся от переговоров,это 95 квартал против,если это троллинг и ничего больше,переживать не нужно,результат будет какой нужен.