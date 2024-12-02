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Заморозка по текущей линии соприкосновения не устраивает Москву. Государственное образование "Украина" по своей природе представляет и всегда будет представлять угрозу безопасности России

Заморозка по текущей линии соприкосновения не устраивает Москву. Государственное образование "Украина" по своей природе представляет и всегда будет представлять угрозу безопасности России

CNN публикует подробности так называемого "мирного" плана спецпосланника Трампа по "Украине" Кита Коллега Основные моменты: ▪️Конфликт замораживается в результате прекращения огня, создается демилитаризованная зона.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
▪️Экспорт российских энергоресурсов будет обложен специальным налогом, который пойдет на восстановление Украины. ▪️Украину не обяжут отказываться от потерянных территорий, но обяжут добиваться их возвращения только дипломатическим путем. ЭТО ПОРАЖЕНИЕ. ЗА ЧТО НАШИ ПАРНИ КРОВЬ ПРОЛИВАЛИ.
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11 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Нужно полностью пройти по одесской области к Приднестровью.
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10 час.
владимир бандышевский
Такое ощущение,что Путин их троллит уже второй год и тон такой благодушный,конечно мы не отказываемся от переговоров,это 95 квартал против,если это троллинг и ничего больше,переживать не нужно,результат будет какой нужен.
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9 час.

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