Заморозка по текущей линии соприкосновения не устраивает Москву. Государственное образование "Украина" по своей природе представляет и всегда будет представлять угрозу безопасности России
CNN публикует подробности так называемого "мирного" плана спецпосланника Трампа по "Украине" Кита Коллега
Основные моменты:
▪️Конфликт замораживается в результате прекращения огня, создается демилитаризованная зона.
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▪️Экспорт российских энергоресурсов будет обложен специальным налогом, который пойдет на восстановление Украины.
▪️Украину не обяжут отказываться от потерянных территорий, но обяжут добиваться их возвращения только дипломатическим путем. ЭТО ПОРАЖЕНИЕ. ЗА ЧТО НАШИ ПАРНИ КРОВЬ ПРОЛИВАЛИ.
Нужно полностью пройти по одесской области к Приднестровью.
Такое ощущение,что Путин их троллит уже второй год и тон такой благодушный,конечно мы не отказываемся от переговоров,это 95 квартал против,если это троллинг и ничего больше,переживать не нужно,результат будет какой нужен.
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