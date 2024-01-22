Смерть 5-месячной девочки из Первоуральска не носит криминального характера

Следователи выяснили, что смерть 5-месячной девочки не была насильственной. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, по результатам вскрытия установлено, что смерть 5-месячной девочки в Первоуральске не носит криминального характера.