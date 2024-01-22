РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    А что вы от англосакса хотели? С другой стороны этот англосаксонский примат подтвердил, хоть и не на прямую, но участ...Британский диплом...
  • Гарий Щерба
    Да надо быть просто  УМАЛИШЕННЫМ  что бы  проситьса в гражданство   НАЦИСТОВ ....!!!Киев откажет всем...
  • Людмила Письменская
    И попали?Хуситы атаковали ...

Смерть 5-месячной девочки из Первоуральска не носит криминального характера

Смерть 5-месячной девочки из Первоуральска не носит криминального характера

Следователи выяснили, что смерть 5-месячной девочки не была насильственной. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, по результатам вскрытия установлено, что смерть 5-месячной девочки в Первоуральске не носит криминального характера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх