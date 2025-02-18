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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Епископ Серафим встретился с молодежным активом Бобруйской епархии.

Епископ Серафим встретился с молодежным активом Бобруйской епархии.

14 февраля 2025 года, в преддверии Дня православной молодежи, в здании епархиального управления прошла встреча епископа Бобруйского и Быховского Серафима с молодежным активом Бобруйской епархии, участниками различных образовательных проектов Церкви.

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