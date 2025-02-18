Епископ Серафим встретился с молодежным активом Бобруйской епархии.

14 февраля 2025 года, в преддверии Дня православной молодежи, в здании епархиального управления прошла встреча епископа Бобруйского и Быховского Серафима с молодежным активом Бобруйской епархии, участниками различных образовательных проектов Церкви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии