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В Еврокомиссии заявили о подготовке предложений по кредиту Киеву на $50 млрд

В Еврокомиссии заявили о подготовке предложений по кредиту Киеву на $50 млрд

Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa Еврокомиссия в срочном порядке занялась подготовкой предложений по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов США с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза.

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