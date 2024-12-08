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Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина

Такер Карлсон не приедет на прямую линию Путина

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Тележурналист Такер Карлсон не будет присутствовать на большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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