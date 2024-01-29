Невролог Алмазов перечислил способы снижения тревожности

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Прерывистый сон, проблемы с засыпанием, постоянное внутреннее напряжение, негативные мысли, волнение по любому поводу и другие причины являются кричащими симптомами повышенной тревожности.
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