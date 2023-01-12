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Naval News: база ВМФ в Новороссийске опустела впервые за долгие месяцы

Naval News: база ВМФ в Новороссийске опустела впервые за долгие месяцы

Россия вывела в черное море три подводные лодки с ракетами «Калибр» на борту, сообщает Naval News. Уточняется, что субмарины вышли из базы ВМФ в Новороссийске.

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