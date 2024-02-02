Фигуристка Камила Валиева посетила Тулу в рамках шоу "Маршрут на двоих"

Российская фигуристка Камила Валиева стала участницей тревел-шоу "Маршрут на двоих", в котором блогер и его самый преданный подписчик вместе участвуют в квесте и разгадывают загадки в путешествии по современным городам страны.
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