В Хабаровском крае юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Рубеж»

В ходе мероприятия, участникам предстояло преодолеть полосу препятствий, собрать и разобрать автомат, из окопа произвести стрельбу по биатлонным мишеням и бросить гранаты в цель.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии