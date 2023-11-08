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«Горжусь!». Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля

«Горжусь!». Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля

45-летняя Шахри Амирханова получила паспорт гражданки Израиля и написала в соцсети, что очень гордится этим фактом.

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Комментарии
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Наталия
Есть какая-то закономерность в том, что многие потомки лучших  или просто крупных деятелей страны становятся сначала &quot;мажорами&quot;, а затем банальными предателями (Светлана Сталина, внучка Чкалова,  сын Хрушева, эта дама,......список можно продолжить). Видимо  это дефект воспитания, результатами которого становятся понятия исключительности и вседозволенности.
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1 д.
Святослав Сюткин
Я,будучи студентом Чувашского Госуниверситета в 1969 году имел честь встретиться с Расулом Гамзатовым и воспоминания остались на всю жизнь - Он Очень Высоко Чтил и Уважал русский народ за то,что они сплотили вокруг себя все малые народы России! Горжусь Такими Людьми! Он Великим Человеком Был и Останется,а его внучка - ноль!!!
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1 д.
VO
Vitya Ostap
А я думаю, что это дышать легче стало, оказывается дерьмо в Израиль перебралось
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1 д.

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