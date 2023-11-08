«Горжусь!». Внучка дагестанского поэта Расула Гамзатова стала гражданкой Израиля

Наталия Есть какая-то закономерность в том, что многие потомки лучших или просто крупных деятелей страны становятся сначала "мажорами", а затем банальными предателями (Светлана Сталина, внучка Чкалова, сын Хрушева, эта дама,......список можно продолжить). Видимо это дефект воспитания, результатами которого становятся понятия исключительности и вседозволенности.

Святослав Сюткин Я,будучи студентом Чувашского Госуниверситета в 1969 году имел честь встретиться с Расулом Гамзатовым и воспоминания остались на всю жизнь - Он Очень Высоко Чтил и Уважал русский народ за то,что они сплотили вокруг себя все малые народы России! Горжусь Такими Людьми! Он Великим Человеком Был и Останется,а его внучка - ноль!!!