Минобороны России сообщило об освобождении Никаноровки в Донецкой Народной Республике. Совместные действия беспилотников и артиллерии "Южной" группировки нанесли тяжелое поражение обороне ВСУ, позволив штурмовым отрядам вытеснить противника.
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