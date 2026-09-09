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Царьград

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Ураган 'Лоуэлл' оставил без света более 33 тысяч жителей Гавайев

Ураган 'Лоуэлл' оставил без света более 33 тысяч жителей Гавайев

Ураган "Лоуэлл" лишил электричества свыше 33 тысяч жителей Гавайев, преимущественно в округе Кауаи. Власти просят ограничить поездки, чтобы облегчить работу ремонтным службам.

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