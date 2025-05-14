Комиссия проверила территории в Пестречинском районе после программы «Наш двор»

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Люцией Сиразеевой В Пестречинском районе Татарстана прошла проверка состояния 15 дворов, благоустроенных в рамках республиканской программы «Наш двор» за последние пять лет.
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