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RT Russia

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Захарова указала главе МИД Польши на «русофобию головного мозга»

Захарова указала главе МИД Польши на «русофобию головного мозга»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала главе польского внешнеполитического ведомства Радославу Сикорскому на «русофобию головного мозга» на фоне его высказывания о России.

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