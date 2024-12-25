«Ответка» за Казань и продвижение на всех направлениях — обзор ситуации

Наше наступление идет по всему фронту вплоть до Курахово. На Покровском участке ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться — группировка «Центр» продолжает мощное наступление западнее села Заря и лесопосадок.
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