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Как помочь ребенку читать классику, если сами ее не любите

Как помочь ребенку читать классику, если сами ее не любите

Учителя и психологи поделились профессиональными секретами У многих родителей одно упоминание классических произведений вызывает тоску, раздражение или стыд.

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