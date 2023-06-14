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Ушел из жизни автор романов «Дорога» и «Старикам тут не место» Кормак Маккарти

Ушел из жизни автор романов «Дорога» и «Старикам тут не место» Кормак Маккарти

В возрасте 89 лет из жизни ушел американский писатель-романист, лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти.

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