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СССР-Россия

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Враги Путина в России. Кто эти люди? Честный разбор

Враги Путина в России. Кто эти люди? Честный разбор

Недруги России не раз и не два пытались раскачать Россию изнутри, ни на день не останавливая попытку свергнуть ненавидимый ими "режим Путина".

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Скудоумные или подкупленные эти радетели
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14 час.
Дина Скребец
А они не думают. Им здесь и сейчас заплатят, этого достаточно. А завтра ,  если переворот бы осуществился и всё полетит в..., на... ,   опять кто-то заплатит и они ещё раз выйдут.
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14 час.
Н
Николай
Общественная организация &quot;Путь домой&quot; - это &quot;Солдатские матери&quot; в 90-е годы!!! Ещё бы родительские комитеты в армии устроили!
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12 час.

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