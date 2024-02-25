Недруги России не раз и не два пытались раскачать Россию изнутри, ни на день не останавливая попытку свергнуть ненавидимый ими "режим Путина".
Враги Путина в России. Кто эти люди? Честный разбор
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Скудоумные или подкупленные эти радетели
Ответить
14 час.
Дина Скребец
А они не думают. Им здесь и сейчас заплатят, этого достаточно. А завтра , если переворот бы осуществился и всё полетит в..., на... , опять кто-то заплатит и они ещё раз выйдут.
Ответить
14 час.
Н
Николай
Общественная организация "Путь домой" - это "Солдатские матери" в 90-е годы!!! Ещё бы родительские комитеты в армии устроили!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии