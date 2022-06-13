Врач-иммунолог: нельзя полностью исключить вероятность лабораторного происхождения коронавируса

К такому выводу пришёл доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью ТАСС. По словам эксперта, если имелся факт лабораторного происхождения SARS-CoV-2, то найти следы, свидетельствующие об искусственности возбудителя, ученые не могут.