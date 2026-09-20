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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кваме Браун: «Иногда Леброн избегает ответственности в ключевые моменты. Кобе и Джордан никогда этого не делали»

Бывший первый номер драфта НБА Кваме Браун заявил, что не считает Леброна Джеймса игроком одного уровня с Майклом Джорданом и Кобе Брайантом .

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