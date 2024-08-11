«Это была волна». Жильцы поврежденного дома в Курске описали момент падения ракеты ВСУ

Жители Курска рассказали о падении сбитой украинской ракеты на девятиэтажный дом Жильцы многоэтажного дома в Железнодорожном округе Курска, на который упала сбитая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об этом моменте.