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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани отключили холодную воду 17 марта на улице Луговой

В Рязани отключили холодную воду 17 марта на улице Луговой

Во время отключения сотрудники будут ремонтировать водопровод. До 17:00 холодной воды нее будет на улице Луговой в домах №№ 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/31, 14, 15/34, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/33, 28, 30, 32.

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