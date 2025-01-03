Салливан в ходе встречи с Байденом представил ему несколько сценариев начала войны против Ирана Стало известно о конкретных планах США по нанесению ударов по Ирану.
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Салливан в ходе встречи с Байденом представил ему несколько сценариев начала войны против Ирана Стало известно о конкретных планах США по нанесению ударов по Ирану.
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