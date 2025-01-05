В Кузбассе полицейские, общественники и юные друзья полиции провели новогодний утренник для малышей из социально-реабилитационного центра

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Анжеро-Судженска, а также члены Общественного совета при ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу и юные друзья полиции провели новогодний утренник в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.