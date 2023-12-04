Си Цзиньпин призвал мир к терпимости на фоне "эпохальных" изменений

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал международное сообщество к терпимости, открытости, взаимовыгодному сотрудничеству и солидарности в ответ на "эпохальные" изменения в мировой ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии