Бактерии на поверхности кожи человека под микроскопом

На поверхности кожи человека можно обнаружить более тысячи различных видов бактерий. Они заполняют поверхностные слои эпидермиса, верхние части волосяных фолликулов, а также накапливаются внутри микротрещин и пор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии