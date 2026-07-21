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Политнавигатор

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С Кличко сняли удавку, но сзади подкрадывается гей Ляшко – Бортник

С Кличко сняли удавку, но сзади подкрадывается гей Ляшко – Бортник

Внутри украинского политикума усиливается грызня, которую обострила отставка правительства. Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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