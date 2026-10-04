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Президент Латвии выразил обеспокоенность низкой явкой на выборы

Президент Латвии выразил обеспокоенность низкой явкой на выборы

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что обеспокоен низкой явкой на парламентских выборах 3 октября.

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