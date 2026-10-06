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Георгий Дронов снова стал Костиком Ворониным и впервые вышел на площадку вместе с сыном Фёдором

Георгий Дронов снова стал Костиком Ворониным и впервые вышел на площадку вместе с сыном Фёдором

Костик Воронин вернулся — и не один. В сентябре 2024 года на СТС вышел сериал «Костя — Вера», продолжение и спин-офф «Ворониных».

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