Премия FONMIX в 2023 году вручена артистам и представителям бизнес-сообщества

В Москве завершилась церемония вручения ежегодной премии FONMIX. В этом году призов удостоились не только артисты, но и бизнес-сообщество: награды вручали компаниям, которые используют музыкальный контент для развития бренда, расширения партнерских связей и повышения лояльности аудитории.
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