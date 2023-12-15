Премия FONMIX в 2023 году вручена артистам и представителям бизнес-сообщества

В Москве завершилась церемония вручения ежегодной премии FONMIX. В этом году призов удостоились не только артисты, но и бизнес-сообщество: награды вручали компаниям, которые используют музыкальный контент для развития бренда, расширения партнерских связей и повышения лояльности аудитории.