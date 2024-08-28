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Певец Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева некрасивая без фильтров

Певец Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева некрасивая без фильтров

Певец Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву страшной после того, как телеведущая решила сделать с исполнителем совместное видео для Instagram в закулисье международного фестиваля "Новая волна" в "Сириусе".

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