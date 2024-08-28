Певец Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева некрасивая без фильтров

Певец Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву страшной после того, как телеведущая решила сделать с исполнителем совместное видео для Instagram в закулисье международного фестиваля "Новая волна" в "Сириусе".
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