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В Авито Недвижимости рассказали о росте интереса к «новой вторичке»

В Авито Недвижимости рассказали о росте интереса к «новой вторичке»

Вторичный рынок недвижимости в России активно растет, в том числе благодаря повышению качества объектов — в структуре предложения всё большую роль играют дома, введенные в эксплуатацию за последние 5 лет.

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