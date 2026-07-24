В Авито Недвижимости рассказали о росте интереса к «новой вторичке»

Вторичный рынок недвижимости в России активно растет, в том числе благодаря повышению качества объектов — в структуре предложения всё большую роль играют дома, введенные в эксплуатацию за последние 5 лет.
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