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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Оттавы» Зуб провел 200-й матч в НХЛ

Юбилейной для защитника «Оттавы» стала игра против «Вегаса» (3:6). В этом матче Зуб (21:10 – второе время среди защитников «Сенаторс», 5:01 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 4 силовыми приемами, 2 бросками в створ, 2 перехватами и 1 блоком.

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