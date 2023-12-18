Защитник «Оттавы» Зуб провел 200-й матч в НХЛ

Юбилейной для защитника «Оттавы» стала игра против «Вегаса» (3:6). В этом матче Зуб (21:10 – второе время среди защитников «Сенаторс», 5:01 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 4 силовыми приемами, 2 бросками в створ, 2 перехватами и 1 блоком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Татьяна Тарасова: «С какой стати футбол – спорт номер один в России? У нас его нет. Считаю, главный спорт в стране – фигурное катание»
- Порнозвезда бросила Деандре Эйтона: «Я заслуживаю лучшего»
- Перес о проблемах последних лет: «Последствия пандемии все еще присутствуют в повседневной жизни. Надеемся, что в новом году военные конфликты в мире прекратятся»
Свежие комментарии