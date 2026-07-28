Поклонская чудит

Вот объясните, почему блогер Ремесло в дурке сейчас, а окончательно слетевшая с катушек Поклонская по школам рассказывает детям сказки про выдуманных ей богов? Наташа, надо лечиться! Специально упомяну, что история Руси не знает никакого бога Луги.