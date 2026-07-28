Поклонская чудит

Вот объясните, почему блогер Ремесло в дурке сейчас, а окончательно слетевшая с катушек Поклонская по школам рассказывает детям сказки про выдуманных ей богов? Наташа, надо лечиться! Специально упомяну, что история Руси не знает никакого бога Луги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии