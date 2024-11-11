Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Запорожье замля Новороссии, а это РоссияВС РФ продвигаютс...
  • Evgenija Palette
    ОНИ ВСЕ РУССКИЕ ЛЮДИ! И НА ФИГ ТЫ ИМ НУЖЕН ТЕБЯ ПРЕДАВАТЬ?.. БОГ ПОДАСТ.«Они все предател...
  • Степан Капуста
    Казахстан - страна скотоводов, так и не ставших учеными, ремесленниками, изобретателями. Их удел был и есть - вторые ...Поездка Токаева в...

Внимание: Как паспортные данные миллионов россиян утекают «налево»

Внимание: Как паспортные данные миллионов россиян утекают «налево»

Миллионы россиян стали материалом для обучения продуктов сервиса обработки документов. Десять микрофинансовых организаций (МФО) передали изображения паспортов с персональными данными своих клиентов компании Dbrain для обучения их краудсорсингового сервиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх