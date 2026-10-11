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Наталья Водянова взяла кредиты на дом через фирму с именем мужа наоборот

Наталья Водянова взяла кредиты на дом через фирму с именем мужа наоборот

Наталья Водянова обустраивает дом во Франции — и, по данным СМИ, сделала это в долг. Речь о займах на общую сумму 1,3 млрд рублей: деньги ушли на покупку недвижимости за 11,3 млн евро и её ремонт.

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