Юрий Герасименко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний

1 сентября 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области, доктор юридических наук, профессор Юрий Герасименко стал участником торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний у студентов Сибирского юридического университета и Омского юридического колледжа, которое проходило в Омском государственном музыкальном театре.