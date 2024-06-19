Колорадо Рэпидс – Монреаль Импэкт: прогноз на матч 23 июня 2024 года, МЛС (MLS)

Дата: 23 июня 2024 годаМесто проведения: Dick’s Sporting Goods Park Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч Превью матча: Колорадо Рэпидс принимает Монреаль Импэкт в рамках регулярного чемпионата МЛС.
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