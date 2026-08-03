Прокуратура Петербурга предъявила обвинение грабителю, похитившему сыр

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, чья попытка ограбить магазин обернулась фарсом. Ночью 3 мая он зашёл в круглосуточный продуктовый магазин, сложил в рюкзак несколько бутылок дорогого крепкого алкоголя и четыре пачки сыра на общую сумму четыре тысячи рублей, после чего бросился бежать.
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