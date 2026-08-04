China's EV Boom Is Quietly Undermining Oil's Biggest Chokepoint

The conventional view of the Hormuz crisis is that China has been caught in an energy trap. It is the world’s largest crude importer, the Gulf remains one of its most important sources of supply, and an estimated 45–50% of Chinese crude imports normally transit the Strait of Hormuz.
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