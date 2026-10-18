«Калужские ракеты» проиграли «Ахмат-Граниту» со счетом 0:2, пропустив шайбы на 37-й минуте и за 38 секунд до конца матча.
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