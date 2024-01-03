Советник главы ДНР Ростислав Антонов рассказал о подлодке в сквере "Водник" и СВО

В Новосибирске депутат горсовета и советник главы ДНР подвёл итоги 2023 года.В Новосибирске депутат горсовета и помощник главы ДНР Ростислав Антонов подвёл итоги 2023 года для сибирского региона и новых территорий России.
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