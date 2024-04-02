ИИ может уничтожить человечество с вероятностью 10-20%, считает Маск

Илон Маск / © NurPhoto / Getty Илон Маск сообщил, что в оценке риска развития ИИ он согласен с ученым и бывшим руководителем отдела исследований искусственного интеллекта Google Джеффри Хинтоном, который предположил, что вероятность гибели человечества от развития ИИ составляет «10-20% или что-то около того».