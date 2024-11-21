Как Honkai: Star Rail, но с Мадокой — пошаговая RPG Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra перенесена на 2025 годИздательство Aniplex и разработчики из Pokelabo сообщили о том, что релиз пошаговой RPG Puella Magi Madoka Magica: Magia Exedra переносится на 2025 год.