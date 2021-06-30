Накипело: Мария Максакова плачется, всех обвиняет и просит помощи в передаче Корчевникова

Сергей ЕПолитикаНакипело: Мария Максакова плачется, всех обвиняет и просит помощи в передаче Корчевникова Вот только недавно беженка из России и обличительница России Мария Максакова изливала душу в передачах Андрея Малахова.Вернуться к статье108НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevДа пошла она... куда подальше... На Украину!! Я и первую передачу только начал смотреть, потом переключил, это слышать и видеть было не возможно, то она "внучка Сталина"...и вторая передача мне не нужна. Что ее пиарят по тому телику, на кой черт она нам сдалась? С нею даже родная мать не желает общаться, а нам она зачем? Певица из нее никакая: только РОТЯКУ свою откроет, жуть берет... Еще кинется и укусит... А как человек, так вообще "полный вперед". Ни знать, ни видеть ее НЕ ХОТИМ! Не уберут ее с телевидения - уберутся сами!! Осточертела эта вся телевизионная чернуха и пошлятина!!ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВОпределённо её понимает только Саакашвили . Пожалуйста обнародуйте момент приезда (прилёта ) её на Украину , кто её встречал и куда она сразу скрылась ?Fialkaзачем её вообще запустили в РоссиюТамара Кульбацкая (Тюхтина)Единожды предавший, предаст, продаст снова и снова. Никогда не простить ее интервью ненаглядному укроповскому ТВ, когда бедная "Дюймовочка" рассказала, как она вырвалась из окружения омерзительных жаб, т.е. россиян. От подобных передач возникает все большее отвращение к тем, кто их создает и спонсирует. Но деньги не пахнут. Не так ли, господин Малахов? Будет ли когда-нибудь конец этому беспределу, пошлости, мерзости на нашем ТВ?!Наталия ЗолотоваДа она больная, столько грязи вылить на родителей, бывшего мужа, а ведь не без его помощи она оказалась в думе, брюликов наелась и как в сказке захотела быть владычей морской, но хаять своих же детей, по ней дурдом плачет, вот и сказачке конец и осталась у разбитого корыта!!! А пущай её Малахов возьмёт на иждевение к себе, если так её жалко, а мне нет!!!Анатолий АнатольевКак можно рекламировать СКАЗОЧНУЮ МРАЗЬ, да еще на ТВ - ФУУУУУУУ!!!Альбина КолесниковаУ нас не телевидение ,а просто цирк эту тварь без голосую за чем рекламируют эта беженка которая не стеснялась поносить Россию , за чем приехала? что не нужна на Украине ? Ах ей имущество надо , ей деньги нужны и правильно её брошенные дети не принимают Таких кукушек никогда и никто не любил тварь поганая.Анатолий Селивановчто же за страна наша родная такая миролюбивая - уедут всякие сволочи, обосрут страну, народ - все и вся - а как хвост им прищемят или бабло закончилось - бегут на матушку-родину крокодиловы слезы прольют и все наши расстаяли. НЕ пускать, лишить гражданства со всеми вытекающим последствиями - во всех странах запада это уже давно Так!!!!!!!!!!!!!ВПВАлентина ПлаксинаМаксакову пропихнула в Думу Собчак.В интервью сказала, что хотела ей помочь материально, все таки 450 т.р. в месяц за сидение и кнопконажимание не плохой приработок к концертам.И вот такой депутат бежит в другую страну и об..ирает ее по полной.Что таким депутатам до Родины и ее народа.? Плевать с высокой колокольни и еще плачется и своих родных продолжает обгаживать. Вся эта тусовочная элита продажные из продажных.АлександрВот так и будем все на это смотреть?! Не пора ли бойкотировать все эти "душещипательные" программы вместе с ведущими?! Обнулить их рейтинг! Всех этих малаховых, корчевниковых и т.д. - на помойку! В погоне за "бабками" они готовы продать всех! ...Комментировать
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